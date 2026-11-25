印度正积极回归传统的近东能源供应商，据统计，11月当月其从俄罗斯进口的原油量将减少40% ——据Kpler分析师估算，进口量将从7月份创下的日均280万桶的纪录降至160万至170万桶。

这是自中东战争爆发以来印度自俄罗斯进口原油的最低水平，因为今年秋季波斯湾地区的原油出口已恢复至战前水平，各供应商之间为争夺买家展开了激烈竞争。

由于俄罗斯卖方坚持高价策略，印度炼油厂正转向采购中东产原油： 伊拉克和沙特原油相对于基准品种迪拜原油（Dubai）有折扣，而俄罗斯原油则有溢价。 另一个因素是，由于距离遥远、风险较高，以及乌克兰无人机对黑海航线的袭击导致物流不确定性增加，从俄罗斯运输原油的成本居高不下。

尽管供应量急剧下降，俄罗斯仍是印度最大的原油供应国，尽管供应量已回落至2023至2025年的水平，当时日均供应量在140万桶至略高于200万桶之间波动。 相比之下：2月，俄罗斯和沙特阿拉伯每天分别向印度出口约105万桶，伊拉克为97万桶， 但在3月，由于霍尔木兹海峡被封锁，俄罗斯的出口量增至每日200多万桶，这两个中东国家的总出口量则降至80万桶，而4月伊拉克的供应暂时中断。

来源：彭博社。

2026年，中国和印度的俄罗斯原油进口量创下历史新高，弥补了中东战争造成的供应缺口。

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