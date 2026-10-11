在雅加达附近的东贝卡西站发生致命铁路事故后，印度尼西亚正在采取额外的安全措施。4月27日的这场灾难造成16人死亡——她们均为位于通勤列车尾部女性专用车厢内的女性。正如Channel NewsAsia报道的那样，专家认为改革应覆盖该国整个铁路网络。

调查结论

事件经过始于一辆电动出租车停在车站附近一处无管制平交道口，随后被一列通勤列车撞击。另一列通勤列车停在东贝卡西站，之后一列从雅加达到泗水的特快列车撞上了它。整个事件过程持续了3分48秒。

印度尼西亚国家运输安全委员会KNKT于9月29日发布了一份141页的报告。报告将通信问题、时刻表管理问题以及缺乏通报和应对紧急情况的标准程序列为事故因素。KNKT表示，行车调度员在3分20秒后才完全理解关于首起事件的报告，因此特快列车司机的反应时间不足30秒。

司机在距车站约500米处看到了红色信号，但该信号位于弯道附近。通过弯道后，他在距车站约275米处实施紧急制动。碰撞发生时，列车时速为40公里。KNKT认定，要使列车完全停下，还需要额外500至550米的距离。

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安全措施与嫌疑

KNKT提出了17项建议：其中6项针对国有运营商KAI，3项针对其子公司Kereta Commuter Indonesia，8项针对交通部。这些建议包括修订通信规则、为调度员和铁路乘务人员提供额外培训，以及评估该线路的信号系统和基础设施。

在甘榜德利马地区，明亮的照明使铁路信号难以辨认。当地已拆除一盏探照灯，并将路灯调整方向或加装遮光屏。居民和企业也被禁止安装可能与信号混淆的红色、绿色和橙色灯光。列车撞上出租车的平交道口已安装栏杆、信号灯和声音警报装置。

雅加达警方将这名以AN姓名首字母标示的37岁特快列车司机列为嫌疑人。执法人员表示，本可更早实施紧急制动；若被定罪，他将面临最高12年监禁。专家和议会议员批评了这一决定，强调KNKT报告中记录的系统性缺陷。出租车司机也因首起碰撞涉嫌疏忽。

呼吁全国范围的改革

专家呼吁关闭约3,800处铁路平交道口，当地研究将这些道口与每年约300起事故联系起来。他们还建议为列车配备自动紧急制动系统、统一信号系统，并开展全国铁路安全审计。

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