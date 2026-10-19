印尼考虑扩大使用干冰治理烟霾——Channel NewsAsia

印度尼西亚当局在南苏门答腊省进行试验后，正考虑将使用干冰应对森林火灾烟雾的做法推广至其他地区。据Channel NewsAsia报道，印尼国家灾害管理局新任负责人克里斯托梅·西安图里称，这项天气改造技术“相当有效”。

南苏门答腊试验

该技术已在南苏门答腊使用过两次。印尼总统普拉博沃·苏比安托指示该机构继续评估其引发降雨和支持灭火工作的能力。

西安图里表示，天气改造行动将持续进行，直到降雨并扑灭火灾。他说，如果该技术有效且成本不过高，就可能在全国范围内使用。

南苏门答腊省省长赫尔曼·德鲁表示，每天使用约1.6吨干冰。巨港的能见度达到6000米。

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能见度在一天内发生变化

巨港苏丹马哈茂德·巴达鲁丁二世机场气象站负责人西斯万托指出，此次行动的结果并不均衡：能见度和空气质量不断变化。据他介绍，在一些时段能见度有所改善，但傍晚时分又再次恶化。

西斯万托将机场运行列为衡量该方法有效性的指标之一：数个计划航班没有延误或取消，可能表明使用干冰取得了成效。该机场的航空运输此前已因烟雾受到干扰。

干冰即固态二氧化碳，正被测试为一种替代性的驱散烟雾方法。根据当局的解释，它应削弱将烟雾滞留在近地面的大气条件，使烟雾能够上升并改善能见度。南苏门答腊是印尼预防和应对森林及土地火灾的六个优先省份之一。

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