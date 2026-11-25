国际足联主席詹尼·因凡蒂诺曾考虑过一项计划，拟出售价值200亿美元的世界杯商业权益份额。 据《每日电讯报》报道，此举可能导致该组织在长达96年的时间内，将近一半的此类权利转让给由唐纳德·特朗普女婿的兄弟乔舒亚·库什纳领导的投资公司Thrive Capital。该计划最终未付诸实施。

根据公开的文件，名为Fifa Forward Enterprise（FFE）的计划（在文件中也被称为Project Box），旨在建立一家盈利性子公司，并将国际足联所有赛事的商业权益转让给该子公司。 内部沟通记录显示，最终国际足联可能仅能保留其自有赛事51%的商业权益，而若按照与Thrive Capital协议的初始阶段，本可保留近80%的权益。

在7月17日——即2026年世界杯决赛前两天——发布的一份风险评估文件中指出，商业权利的运营权将移交给新实体，为期96年。 7月18日的一份内部备忘录进一步说明，合同期限将由多个12年的许可期组成，总计长达96年。 与此同时，国际足联将“永久”保留51%的所有权，并在七个董事会席位中占据四个，其中两个席位分别由该组织主席和秘书长固定持有。 此外，该计划还规定FFE可在八年后部分上市。

Thrive Capital的文件中还包含一份“管理层激励计划”，根据该计划，项目5%的股份将作为奖金池预留给未具名人士，若公司估值上涨，该奖金池规模将达数千万英镑。 与此同时，文件证实，由于“所提议投资的特殊性和独特性”，FFE并未进行招标，而国际足联自身的财务部门“并未直接了解协议条款”。

针对文件的公布，国际足联发言人表示，无论如何，FFE的提案都须经各会员协会和国际足联理事会批准。

“为避免疑义，任何潜在的高管激励计划均仅适用于FFE的管理层成员，国际足联官员不得纳入其中。这是此类机构的常规做法。 国际足联管理层仅会在董事会中发挥领导作用，这并不包含任何额外报酬。国际足联主席的薪酬由独立薪酬小组委员会确定，”该组织代表强调道。

据《每日电讯报》报道，关于计划向私人投资者出售世界杯股份的消息最早于近四个月前传出，并引发了因凡蒂诺任职十年来最严重的危机。 尽管如此，他已就这一举措公开致歉，并巩固了自己的地位，仍被视为连任最后一个四年任期最热门的人选。

此前，因凡蒂诺曾表示获得了足球界大多数人的支持——据阿纳多卢通讯社报道。

欧足联可能在下周确定国际足联主席因凡蒂诺的竞选对手——《卫报》。

因凡蒂诺就吸引投资者参与国际足联商业权益的计划致歉——《国家报》。

关注我们在