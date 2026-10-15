国际足联主席詹尼·因凡蒂诺在瑞士苏黎世举行的国际足联理事会会议上，就围绕 FIFA Forward Enterprise 项目在沟通和协商方面的失误致歉。该计划拟成立一家公司，负责管理包括世界杯在内的足球赛事商业业务，并向私人投资者出售该公司少数股权。

据《The National》报道，在持续三个半小时的会议期间，因凡蒂诺表示，该项目并非最终达成一致的决定。他称，这项倡议旨在帮助国际足联增加对其211个会员协会的投资，而非取代现有资源提供的资金。

来自欧洲协会的批评

尽管作出了道歉，多名欧洲足球协会代表仍持批评态度。德国足球协会主席贝恩德·诺伊恩多夫表示，国际足联需要改革和全面的政治重启，而他认为，在因凡蒂诺领导下这无法实现。

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英格兰足球协会主席、国际足联副主席黛比·休伊特表示，理事会成员没有得到有关 FIFA Forward Enterprise 具体问题的答复。她指出，她曾多次要求提供与该倡议有关的文件，但始终未收到。

会议上的其他问题

会议还提出了在北美举行的夏季世界杯期间暂停执行美国国家队前锋弗拉林·巴洛贡禁赛处罚的问题。此外，因凡蒂诺被要求就国际足联授予美国总统唐纳德·特朗普的国际足联和平奖作出解释。

据该媒体报道，因凡蒂诺在非洲足球官员中仍拥有显著支持，同时，数个有影响力的欧洲协会的反对仍然明显。

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