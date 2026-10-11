在巴西，10月10日公布的一项Ipespe民调显示，在定于10月25日举行的总统选举第二轮投票前，参议员弗拉维奥·博索纳罗领先总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦。按有效选票重新计算，博索纳罗获得52.7%，卢拉为47.3%。

据The Rio Times报道，这项电话调查于10月6日至8日在1,500名16岁及以上选民中进行。统计误差为2.6个百分点，置信水平为95.45%。该民调已在巴西高等选举法院登记，备案号为BR-00933/2026。

支持率分布

在未按有效选票重新计算的情况下，49%的受访者选择博索纳罗，44%选择卢拉。另有5%表示将投空白票或废票，3%尚未决定。在表示肯定会去投票的88%受访者中，博索纳罗的有效选票比例为53.1%，卢拉为46.9%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

卢拉在该国东北部领先，支持率为63%，博索纳罗为29%。博索纳罗在南部占优，为63%对30%；在东南部也领先，52%的受访者支持他，而卢拉为40%。在福音派人士中，61%支持博索纳罗，30%支持卢拉；而在女性中，卢拉以49%对44%领先对手。

对竞选活动的评价

受访者对博索纳罗在电视和广播中的竞选活动评价也更高，为43%，卢拉为34%。44%的受访者对他在WhatsApp上的表现给予更积极评价，而卢拉的竞选活动为30%。

被最常提及的、影响第一轮投票的议题是腐败和最高法院危机，占24%。17%的受访者提到经济、就业和物价。43%的受访者认可卢拉政府的工作，50%不认可；53%认为经济状况糟糕或非常糟糕。

关注我们在