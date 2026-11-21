在伊朗，伊斯兰革命卫队展示了一段地下导弹基地的视频，其中演示了一套能够发射两枚液体燃料导弹的新发射装置。据RMF24报道，消息援引美联社。

长达数公里的隧道

这段视频由伊朗塔斯尼姆通讯社发布，Iran International门户网站则在社交平台X上进行了传播。画面显示，一条高大的隧道长达数公里。隧道沿线部署了数百枚导弹和军事装备。

美联社评估称，此次展示旨在伊朗军火库已被摧毁这一美国此前声明的背景下，展示伊朗的导弹能力。

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有关霍尔木兹海峡事件的报告

同一天，英国海上贸易行动机构UKMTO报告称，上午两艘油轮在经由霍尔木兹海峡驶离波斯湾时遭导弹击中。伊朗海军则表示，截至中午，一艘位于海峡以东的油轮触碰到一枚水雷并起火。

半岛电视台将袭击加剧与德黑兰有关控制该海峡的声明，以及要求船只与伊朗当局协调航线的要求联系起来。美联社指出，伊朗正加大对航运的袭击，试图推高全球能源价格，并向封锁伊朗港口的美国施压。根据UKMTO的数据，在截至11月18日的一周内，通过霍尔木兹海峡的船舶流量比战前低约65%。

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