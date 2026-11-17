美国情报部门获得情报称，伊朗可能正在策划对美国总统唐纳德·特朗普政府官员在华盛顿的代表发动袭击。 据情报机构称，德黑兰正在考虑的袭击方案包括使用所谓的“脏弹”或化学武器。

据该电视台报道，伊朗方面正在研究针对美国官员的各种可能袭击方案。与此同时，美国国内目前尚未就伊朗是否具备实施此类计划的必要能力，以及是否准备发动袭击达成一致评估。

CNN的消息人士指出，现有的情报数据更多地表明伊朗是在制定备用方案，而非面临迫在眉睫的直接袭击威胁。

尽管如此，美国情报机构仍关注到这些潜在行动的细节程度。据其掌握的信息，这些计划中已明确了具体的袭击地点和潜在目标。

“脏弹”是一种将常规爆炸物与放射性物质结合的装置。与核武器不同，它不会引发核爆炸，但可能导致该地区遭受放射性污染。

据CNN报道，美国情报机构将使用此类装置的可能性视为伊朗袭击的潜在情景之一。其他选项中还提到了使用化学武器。

不过，关于可能发动袭击的分析并不意味着已作出实施该行动的决定。美国当局仍在继续评估情报的可靠性，以及德黑兰的实际能力。

CNN报道了这一消息。

美国情报机构发现，伊朗正在策划对美国华盛顿唐纳德·特朗普总统政府高层官员发动袭击。据称可能使用放射性脏弹或化学武器。

此外，美国情报机构还获得情报，显示伊朗可能正在筹备对驻华盛顿的唐纳德·特朗普总统政府官员发动袭击。 据称，德黑兰正在考虑的可能方案包括使用“脏弹”或化学武器。

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