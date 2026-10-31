在局势可能进一步升级的背景下，伊朗将扩大针对美国和以色列的目标清单

伊朗最高领袖莫杰塔巴·哈梅内伊指示该国军事指挥部，为可能与美国和以色列重燃冲突做好准备。

具体而言，他下令扩大潜在反击目标的清单。

哈梅内伊向伊斯兰革命卫队、陆军以及武装部队总参谋部领导层下达了指示。他强调，无论威胁的性质和地理位置如何，伊朗都必须做好准备，立即并有效地予以应对。

此外，最高领袖还指示更新潜在目标清单，将所有可能处于伊朗武装力量打击范围内的美国和以色列军事资产纳入其中。

哈梅内伊将做好大规模对抗的准备称为遏制对手的关键因素之一。他还呼吁军事指挥部利用新技术加强国家的防御和打击能力。

来源：彭博社

美国中央司令部司令布拉德·库珀海军上将向美国总统唐纳德·特朗普汇报了针对伊朗的军事行动方案。 据《耶路撒冷邮报》援引《华尔街日报》报道，后者引用了美国官员及其他知情人士的话，称此次会议已如期举行。

美国可能在11月3日举行的国会中期选举后，重启对伊朗的大规模打击。 据美国媒体报道，美军航空兵正在为可能的作战行动做准备，而华盛顿已向波斯湾国家发出警告，称可能会有一场短暂但激烈的军事行动。 与此同时，唐纳德·特朗普总统尚未就发动行动作出最终决定。

伊朗官员声称，该国正在准备干预11月3日的美国中期选举，并试图影响以色列的议会选举。

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