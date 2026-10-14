伊朗当局表示，在与美国和以色列的战争背景下，将继续打击星链卫星互联网，并不排除对全球网络访问实施新的限制。半岛电视台报道。

星链不受伊朗严格互联网过滤系统的约束，但出于国家安全考虑，该服务在伊朗被禁止。使用或持有终端设备可被判处六个月至两年监禁，进口和分发这些设备最高可被判处五年监禁。若这些行为同时涉及间谍活动或危害国家安全的指控，也可能被判处死刑。

星链被称为战争工具

伊朗最高网络空间委员会秘书穆罕默德·阿明·阿加米里称，星链是伊朗敌人的“战争工具”。他说，该服务可被用于控制、间谍活动和信息收集。他还表示，该国拥有数套用于屏蔽卫星终端的系统，其中一套已在1月的抗议活动期间使用。

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一名不愿透露姓名的德黑兰电信专家表示，当局可以使用具有不同配置的干扰器，伪造GPS坐标以增加新设备激活的难度，并识别与星链相关的协议。他说，当局还试图通过巡逻、无人机搜寻以及突击检查销售点来截获终端设备。

互联网断网与访问控制

2026年，伊朗居民经历了两次长时间的全球互联网断网：一次是在1月全国性抗议活动期间，持续三周；另一次是在当前战争初期，持续88天。政府发言人法特梅·莫哈杰拉尼承认，国家机构故意降低互联网连接质量，并解释称这是为了保护民众、数据库和数字服务免受网络攻击。

阿加米里呼吁公民使用通过国家信息网络运行的国内平台。当局还在考虑差异化访问模式，根据该模式，包括研究人员、记者和企业家在内的特定群体可在限制期间获得安全的国际访问权限。一份已发布的政策文件称，Google Play和WhatsApp可能会被解封，而YouTube和Telegram则必须同意伊朗当局设定的条件。

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