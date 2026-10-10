爱尔兰提议将欧盟预算削减1590亿欧元——Politico Europe

在比利时布鲁塞尔，欧盟理事会爱尔兰轮值主席国提议，与欧盟委员会的最初提案相比，将欧盟2028年至2034年预算削减1590亿欧元。该计划预计将预算总额削减约8%，并将成为下周27个欧盟国家领导人谈判的基础，Politico Europe报道。

拟削减哪些支出

这份被称为negobox的新谈判文件，与塞浦路斯轮值主席国6月提交的上一版本相比，按现价计算削减1220亿欧元。其中，拟对竞争力支出削减750亿欧元、对外援助削减380亿欧元、欧盟行政支出削减100亿欧元，削减幅度最大。

与此同时，爱尔兰提案并未规定削减农民补贴和地区款项，这两项合计约占欧盟预算的一半。这一做法是对南欧和东欧国家的让步，这些国家被称为“凝聚力之友”，反对削减这些项目。

都柏林还提议取消EU Facility cushion储备基金，该基金使欧盟委员会能够在七年预算周期内将资金用于不可预见的紧急情况。

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围绕税收的争议

欧盟国家分为两派：一派要求将支出削减数千亿欧元，另一派反对削减近2万亿欧元的预算提案。德国及其盟友此前批评塞浦路斯版本的negobox，因为其仅削减了320亿欧元。

爱尔兰轮值主席国没有对欧盟委员会提出的五项新的全欧税收方案作出实质性修改，这些税收可能为预算带来660亿欧元。法国坚持增加对数字巨头、在线博彩和加密货币公司的征费。计划中的技术性调整包括：对较贫穷国家逐步引入来自ETS排放交易体系的缴款，以及提高进口碳税对欧盟预算的缴款。

27个欧盟国家的大使将于周日讨论该文件，为周四的领导人会议做准备。各国政府希望在年底前、法国、波兰和意大利选举之前达成协议。

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