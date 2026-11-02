一名波兰人声称因“班德拉分子”而遭袭击的事件被证实是捏造的——警方揭开了真相

在捷克奥斯特拉瓦，执法部门驳斥了一名波兰志愿者关于因佩戴黄蓝相间的帕纳马帽而遭到袭击的说法——据称他因此被误认为是乌克兰人。 调查结果显示，该男子在与两名斯洛伐克公民共同饮酒后发生争执，而袭击者正是这两人。

波兰志愿者当时的陈述

9月，35岁的波兰人库巴·海西格（Kuba Heisig）前往上西里西亚参加慈善骑行活动，旨在为被诊断出患有宫颈癌的伴侣马塞琳娜（Marcelina）筹集治疗费用。

在旅途中，该男子称自己在捷克奥斯特拉瓦遭到波兰人的袭击，对方因他戴着一顶黄蓝相间的宽檐帽而误将其认作乌克兰人，并高声辱骂，特别是称其为“班德拉分子”。

此事在波兰媒体和社交网络上引起了广泛关注。在慈善平台Pomagam.pl上，为该志愿者伴侣的治疗筹集的善款已超过62.8万兹罗提，而最初的目标仅为30万兹罗提。

捷克警方查明了什么

据调查显示，袭击发生前，海西格曾身处奥斯特拉瓦的一家夜总会，在那里结识了两名26岁的斯洛伐克公民。三人一同饮酒，凌晨5点左右走出夜总会。

在斯托多尔尼街附近，三人之间发生了争执。据调查称，起因可能是这位波兰人针对其中一名斯洛伐克人母亲的侮辱性言论。争执随后演变成了肢体冲突。

警方发言人耶娃·米哈利科娃表示，由于受害人当时处于醉酒状态且对城市环境不熟悉，无法提供关于袭击经过的完整信息。

执法人员通过监控摄像头追踪了他的行踪。调查发现，冲突发生时，该男子既未戴黄蓝相间的头饰，身上也没有在显眼处佩戴此类物品。

受害者在遭遇袭击12小时后才寻求医疗救助。

袭击者将面临何种处罚

警方已对两名斯洛伐克公民提出寻衅滋事指控。两人均配合调查，并承认参与了袭击。

其中一人此前曾因类似违法行为被定罪，可能面临最高三年有期徒刑；另一人则可能面临最高两年有期徒刑。

与此同时，警方未发现证据表明此次袭击与乌克兰象征物或受害者的国籍有关。

捷克媒体《Novinky》援引警方消息报道了这一情况。



视频：在波兰，一名男子因两名乌克兰人的国籍而持刀袭击了他们。

三名波兰人因袭击一名乌克兰人而受审。

此前，在弗罗茨瓦夫，几名波兰人曾因语言问题残暴殴打一名19岁的乌克兰人。

此前，在波兰拉多姆市，一名20岁的乌克兰公民因无法演唱波兰歌曲而遭到四名男子的袭击。



在弗罗茨瓦夫，不明身份者因口音问题残暴殴打了一对乌克兰情侣。

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