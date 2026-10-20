美国银行集团摩根大通已向尼日利亚中央银行存入500亿尼日利亚奈拉，约合3800万美元，作为获取商业银行业务牌照程序的一部分。尼日利亚《Premium Times》报道称，该消息援引彭博社和知情人士。

批准流程的最后阶段之一

据彭博社报道，缴纳该保证金是在摩根大通子公司商业银行业务可能获批前的最后几个监管步骤之一。由于审批流程尚未完成，该通讯社的消息人士在匿名条件下发表了看法。

该银行预计将在今年年底前或2027年初获得许可，前提是完成所有必要程序。今年10月早些时候，摩根大通西非董事总经理达波·奥拉贡朱表示，计划在尼日利亚设立一家从事商业银行业务的子公司。他在新加坡举行的尼日利亚—亚洲金融互动对话会上发表了讲话。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

扩大在非洲的业务布局

摩根大通计划扩大其在非洲的业务布局，并提高其在支付、贷款、贸易融资和企业银行业务中的份额。目前，该集团在拉各斯设有代表处。若获得牌照，该银行将能够扩大其通过资产和财富管理以及商业和投资银行业务在尼日利亚提供的服务。

据该刊物称，摩根大通在尼日利亚的历史可追溯至1961年，当时大通曼哈顿银行在拉各斯开设了一家分行。该银行后来成为摩根大通公司的一部分。

关注我们在