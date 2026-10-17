10月16日，毛里求斯内阁批准向国民议会提交一项法案，该法案将允许警察总监在全国范围内实施宵禁。The Rio Times对此报道。

《警察法》修正案

修订《警察法》的法案拟废除现行限制，即宵禁令只能适用于特定地区。若该文件获通过，警察总监将能够把此类命令扩大至整个毛里求斯。

该文件还规定，对在宵禁实施区域内、宵禁时段携带具有攻击性质武器出现在户外的人实施更严厉的处罚。消息来源未说明罚款金额或监禁期限。

该法案仍须由国民议会审议并通过。内阁作出这一决定的背景是，毛里求斯10月12日开始发生骚乱。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

夜间限制与骚乱后果

内阁还批准了一项新的宵禁令，持续三个夜晚——10月16日、17日和18日。限制措施于22:00至04:30生效，最后一晚于10月19日上午结束。内阁未公布该命令所涉地区名单。

警方称，自骚乱开始以来已有151人被拘留，其中包括16名未成年人。12名被拘留者被立案，并于10月16日出庭。另有3人已被地区法院判刑。

骚乱期间，7名警察受伤。8个警察局、31辆警车、位于75处地点的162个Safe City系统摄像头以及27个交通信号灯受损。此外，约1.7万吨甘蔗被烧毁。

关注我们在