欧盟外交与安全政策高级代表卡雅·卡拉斯就弗拉基米尔·梅丁斯基关于欧洲方面缺乏和平倡议的指控作出了回应。 她指出，2021年莫斯科曾向西方提出一系列要求，随后便发动了全面入侵；而如今，据她所言，俄罗斯正在重演同样的伎俩。

俄罗斯提出“极端苛刻的要求”，并试图将推动和平谈判的责任推给欧洲，声称正在“等待”欧洲各国的提议。 欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯在评论俄罗斯代表团团长弗拉基米尔·梅丁斯基的相关声明时表示了这一点。

“请注意俄罗斯人究竟是如何玩这套把戏的：他们声称，‘我们在等待，而欧洲人却什么都没提出来’。这是他们惯用的套路，他们总是这么干。 这似乎暗示现在该由我们向他们提出方案了……但发动战争的是他们，他们才是侵略者！”卡拉斯指出。

在阿布扎比举行的三方会晤上，梅丁斯基对欧洲参与谈判提出了质疑：“我们不明白该和他们谈什么。我们没有收到来自欧洲国家的任何和平倡议。”

对乌克兰而言，谈判是争取在保障国家主权与安全的条件下，迫使俄罗斯停止侵略的契机。 欧洲参与这一进程已成为争议焦点：莫斯科对此表示质疑，而基辅则坚持要让欧洲伙伴参与进来，因为未来的安全体系不仅涉及乌克兰，更关乎整个欧洲大陆。

卡拉斯还指出，2021年俄罗斯曾提出一份要求清单，在她看来，这已成为发动全面战争的“明确借口”。

“而现在，他们再次提出同样的要求，甚至还增加了新的要求。因此，这也显然是延续战争的借口。所以我们必须清醒地看待这一点。我们也会这样做，”卡拉斯强调道。

卡拉斯提醒道，俄罗斯针对平民发动袭击的战术，旨在迫使乌克兰在严冬条件下投降。 她认为，欧洲的首要任务是在任何谈判开始之前就争取实现停火。

来源：LIGA.net

此前，普京曾向美国重提北约在2021年提出的最后通牒。

克里姆林宫正试图改变谈判议程，并重提2021年的北约最后通牒——ISW。

在谈判背景下，欧洲向克里姆林宫提出了最后通牒——彭博社。

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