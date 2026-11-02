卡拉斯就俄罗斯对“空袭警报”应用程序发起的网络攻击作出回应

欧盟外交与安全政策高级代表卡雅·卡拉斯就俄罗斯对乌克兰“空袭警报”应用程序的网络攻击发表了评论。她表示，此类行为是俄罗斯对乌克兰发动的更广泛战争的一部分。

卡拉斯强调，莫斯科企图使预警系统瘫痪，以便因无法及时向民众发出危险警报而造成尽可能多的人员伤亡。

俄罗斯正加强对平民的施压

“当然，网络攻击是俄罗斯对乌克兰发动的更广泛战争的一部分。而且，所有这些攻击都让我们感到担忧，因为它们影响到了平民。 毕竟，俄罗斯人真正追求的，就是对平民造成尽可能大的伤害。让预警系统瘫痪，从而导致尽可能多的人丧生，”她强调道。

卡拉斯指出，俄罗斯未能在前线取得实质性进展，迫使其加强对乌克兰平民的施压。

“7月、8月和9月是这场战争爆发以来对乌克兰人来说最致命的几个月。 这是因为俄罗斯未能在战场上取得进展，因此它试图对平民造成最大程度的伤害，以迫使他们屈服，”她解释道。

据自由电台报道，卡拉斯于11月2日在布鲁塞尔与英国部长举行联合记者会时发表了上述言论。



“空袭警报”应用在遭受网络攻击后已部分恢复运行：未发生

数据泄露

需要指出的是，乌克兰的全国性预警系统目前运行正常。

此前，基辅的“Air Alert”应用程序曾发布过一条关于辐射的虚假警报。

随后，乌克兰空军表示该警报应用可能遭到外部干预。

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