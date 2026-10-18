在巴西，参议员弗拉维奥·博索纳罗的竞选团队于10月16日向高等选举法院（TSE）申请加入针对Meta的案件，该案件此前由总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的竞选团队提起。博索纳罗团队还请求法院责令Meta停止展示针对该候选人的付费负面广告，直至10月25日第二轮选举结束。

据The Rio Times报道，博索纳罗的代表称，Meta允许付费并展示针对他的负面广告，其中包括来自卢拉官方页面及第三方的广告。该竞选团队请求禁止个人和公司在投票结束前购买选举广告，并禁止可能在卢拉页面恢复的广告中出现负面内容。

广告资料库数据

在申请中，博索纳罗团队援引了Meta的公开广告资料库。根据其计算，自9月以来，卢拉的Facebook页面已资助3,908条针对博索纳罗的负面广告。该竞选团队还表示，在10月9日和10日投放的2,624条广告中，2,035条具有负面性质；截至10月16日上午，仍有423条此类广告处于活跃状态。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这些数字是博索纳罗竞选团队的说法，尚未得到Meta或法院的独立证实。

Meta的立场及案件进展

Meta表示，其不支持选举中的任何一方，并将继续根据巴西选举法执行其规则。该公司称有关偏袒任何竞选团队的指控毫无根据，并表示将纠正错误。

卢拉竞选团队于10月9日向法院提交申请，称Meta未能确保总统及其支持者的内容得到适当传播。据该媒体报道，法院于10月15日责令Meta平等对待两个竞选团队。该公司承认卢拉的账户存在技术问题，而博索纳罗团队坚持认为，不平等还体现在对其候选人的负面广告被持续推广上。截至10月17日，TSE尚未就新申请作出决定。

关注我们在