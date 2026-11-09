加拿大对俄罗斯实施了新的制裁，旨在削弱其导弹能力

加拿大针对俄罗斯实施了新一轮制裁措施，旨在加强对这一侵略国的经济压力。新制裁的主要目标之一是削弱俄罗斯的导弹能力。

针对俄罗斯的新一轮制裁

阿南德于11月9日宣布了对俄罗斯的制裁措施。

“加拿大正在采取措施，削弱普京对乌克兰城市发动导弹袭击的能力。 我们坚定不移地支持乌克兰，并将继续加强对俄罗斯的施压，直到其停止侵略并尊重乌克兰的主权和领土完整为止，”她表示。

名单上的对象

加拿大政府将另外38个组织和24名个人列入制裁名单。

新制裁涉及：

俄罗斯国防工业综合体的企业，

参与俄罗斯弹道导弹技术研发及网络活动的实体。

此外，这些限制措施旨在通过影响金融工具——特别是那些助长“战争经济”的加密货币交易所——来加大俄罗斯的经济损失。

加拿大的援助

总体而言，自2014年以来，加拿大已对超过3500名自然人和法人以及700多艘船舶实施了制裁。制裁原因包括侵犯乌克兰的主权和领土完整，以及严重且系统性的人权侵犯行为。

据报道，此消息援引了加拿大政府发布的新闻稿，其中包含外交部长阿尼塔·阿南德的声明。

欧盟公布了针对俄罗斯的新一轮制裁完整名单。

泽连斯基认为，美国将继续放松对俄罗斯的制裁。

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