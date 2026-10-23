法国“爱国者”党领导人弗洛里安·菲利波将欧盟旗帜称为“破布”，并再次呼吁法国退出欧盟。 他发表这一言论，是针对有报道称强风将欧盟旗从某法国市政厅大楼上吹落一事作出的回应。

菲利波转发了一位网友的帖子，该网友称经过一夜风暴后，欧盟旗从市政厅外墙上掉落。公开的照片中可见一面印有黄色星星的蓝色旗帜，已落入室内。

“多亏了这阵风，又少了一块印有星星的蓝色破布！自由的法国万岁！Frexit，”这位政客写道。

“Frexit”是法国退出欧盟的提法，其名称源自“Brexit”（英国脱欧）。

菲利波一直是欧洲一体化的坚定反对者，主张恢复法国的完全国家主权。他领导的“爱国者”党支持法国退出欧盟。

来源：弗洛里安·菲利波

此外，玛琳·勒庞可能在法国总统大选中以压倒性优势获胜。

若勒庞在选举中获胜，她将停止欧盟对乌克兰的资金援助。

在巴黎，法国前总理兼总统候选人爱德华·菲利普表示，其极右翼竞争对手玛丽娜·勒庞关于欧盟的提议可能会破坏该集团的团结。

法国总统候选人、保守党“共和党”领导人布鲁诺·雷泰奥呼吁该国争取降低向欧盟预算的分摊额。他将这一立场归因于法国财政状况的严峻。

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