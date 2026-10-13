在巴黎，法国总统候选人、保守派共和党领导人布鲁诺·雷泰约呼吁法国争取其向欧盟预算缴款的折扣。他将这一立场与法国公共财政的困难状况联系起来，Politico报道称。

欧盟峰会前的提议

雷泰约在布鲁塞尔欧洲领导人峰会前提出这一建议，本周峰会将讨论欧盟的长期预算——多年期财政框架。据该媒体报道，法国向欧盟预算缴纳的资金多于从中获得的资金，同时该国正试图削减巨额预算赤字。

这名保守派政治人物称，结构基金是可以节省开支的领域之一。这些资金用于对欧洲较贫困地区的投资。雷泰约表示，欧盟曾为经济趋同向其拨款数十亿欧元的国家，已经赶上较富裕的成员国，或可能在几年内在生活水平方面超过它们。

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通过谈判而非单方面削减

雷泰约没有说明如果上台执政将要求多少折扣。与此同时，极右翼候选人玛丽娜·勒庞及其政党提议最早在明年将法国年度缴款削减111亿欧元。

与主张单方面减少缴款的勒庞不同，雷泰约强调需要与欧盟谈判，并称自己是一名亲欧洲政治人物。他还认为，在计算法国缴款时，应考虑法国在国防和核威慑方面的开支，因为正如他所说，前沿威慑使法国的欧洲邻国受益。

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