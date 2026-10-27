在佐治亚州，使用人工智能读取车牌并记录车辆数据的Flock监控摄像头，在美国中期选举前成为政治争议的焦点。在电视辩论中，民主党候选人凯莎·兰斯·博特姆斯表示，她不反对对这类摄像头实施暂停令。她的共和党对手里克·约翰逊则反对暂停令，称担心这可能导致犯罪率上升。

据France 24报道，2017年在亚特兰大成立的Flock Safety公司的摄像头会记录车牌、通行地点和时间、车辆型号，以及保险杠贴纸等细节。该公司表示，这项技术有助于执法部门发现车辆在不同司法管辖区出现之间的关联，并加强调查。

可能滥用的案例

摄像头的批评者指出，这些系统存在隐私风险，以及不当使用系统访问权限的案例。在约有26万人居住的切罗基县，副警长杰里·谢尔豪斯于8月因涉嫌不当使用Flock车牌读取系统而被逮捕和解雇。根据县政府的数据，他可能从2023年10月至2025年12月滥用该系统的访问权限。

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此前，切罗基县警长办公室还因滥用Flock系统逮捕并解雇了另外三名副警长。在亚特兰大郊区达拉斯的另一起案件中，在《今日美国》的一项调查发现对其分居丈夫及其新伴侣车辆进行了超过2500次搜索后，911紧急响应服务负责人被逮捕和解雇。《华盛顿邮报》9月报道称，美国至少有100名警察部门员工被指控或被怀疑未经授权使用此类系统。

反监控运动

在佐治亚州和其他州，当地活动人士正在发起DeFlock倡议，追踪摄像头的位置，并呼吁地方政府不要签订新的合同。在切罗基县，活动人士还批评了一项价值3700万美元的警务安全合同申请，该合同包括Axon公司的基于人工智能的监控技术。关于该合同的投票从10月20日推迟至11月3日，即中期选举日。

摄像头反对者强调，反对监控系统将持不同政治观点的选民团结在一起。与此同时，关于自动车牌读取网络对犯罪影响的研究结果仍不一致：南卡罗来纳大学研究人员的一项研究显示，汽车盗窃数量有所下降，但司法研究所对这些结论的解读提出了质疑。

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