英国财政大臣约翰·希利未能保证，政府将在下次选举前把年轻员工的最低工资提高至与成年员工相同的水平。他表示，当局仍在寻求实现这一目标，但未给出具体时间表。

所有群体均获加薪

据《卫报》报道，上周的预算将成年员工和20岁以下人员的最低工资均提高了3.9%。与此同时，年轻员工并未获得为推动工资标准趋于一致所需的更大幅度加薪。

工党在2024年竞选纲领中承诺缩小18岁至20岁人群的工资差距。希利在BBC节目中表示，政府将循序渐进地采取行动，并考虑到提高最低工资可能加剧青年失业的担忧。

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工资与就业之间的平衡

这位财政大臣表示，政府必须考虑工资水平与就业岗位数量之间的权衡，并让企业和工会参与其中。他表示，问题不在于是否会实现工资标准统一，而在于何时以及以何种速度实现。

希利还表示，他准备在下次选举前维持计划中的支出削减，其中部分削减幅度每年超过2%。财政部首席秘书埃玛·雷诺兹表示，政府不会为了平衡预算而采取她所说的对社会福利支付的粗暴削减。有关降低社会保障支出的提案将在新年提出，随后计划以立法形式确定下来。

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