英国财政大臣约翰·希利表示，政府打算在下一次选举前削减社会福利支出。据他称，获得就业或培训援助机会的年轻人必须接受这些机会。《卫报》报道。

年轻福利领取者的条件

希利表示，政府将对那些不愿接受所提供支持的人采取强硬态度。同时，他强调，这应与为年轻人提供实际帮助和建议相结合。

这位财政大臣援引了20世纪90年代末历届工党政府的经验，当时面向年轻人的福利也与附加条件挂钩。希利称，现行社会保障体系不可持续。

他承诺将在两项重大评估完成后提出改革方案：米尔本关于青年与工作的评估，以及蒂姆斯关于残疾福利体系的评估。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

支出增长预测

英国预算责任办公室预测，社会福利总支出将从去年的3340亿英镑增至2030年的4310亿英镑。其中约一半将用于养老金领取者，四分之一将用于疾病和残疾相关福利。

根据预算监督机构的文件，到本十年末，疾病和残疾相关福利支出每年可能达到1000亿英镑。自3月以来，社会保障支出的总体预测增加了80亿英镑。

在周三公布的预算中，希利宣布，将向市政税A至D档的最多2000万户家庭发放每户100英镑的能源费用补贴。同时，该预算未包含有关社会福利改革以及将国防开支维持在国民收入3%水平的决定；预计这些问题将在公共支出审查期间讨论。

关注我们在