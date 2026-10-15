德国总理弗里德里希·默茨计划在10月29日至31日于韩国首尔举行的2026年德国商界亚太会议（APK 2026）上发表主旨演讲。预计在首尔帕纳斯洲际大酒店举行的活动将汇集约800名企业高管和政府代表。

据《韩国先驱报》报道，德国驻韩国大使格奥尔格·维尔弗里德·施密特表示，该会议旨在加强两国之间的商业联系，尤其是在共同产品开发和产业合作方面。他表示，德国和韩国企业越来越多地在已形成的贸易和生产联系基础上共同开发产品。

生产合作

施密特称，韩国是德国企业重要的出口市场。他指出，两年前，德国对韩国的出口额超过了对日本的出口额，尽管日本人口更多。

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这位大使列举了一体化生产链的例子，包括用于德国汽车的韩国显示屏、电池和其他零部件，以及德国供应商为韩国汽车制造商提供的零件。德国企业还参与韩国的化工生产、精密机械制造，并为半导体行业供应光学设备。

会议议题

论坛将讨论工业人工智能、贸易、原材料、融资，以及政治和经济动荡对企业的影响。据该报报道，Naver首席执行官崔秀妍和西门子总裁兼首席执行官罗兰·布施将参加有关工业人工智能的讨论。

该会议每两年在不同的亚洲国家举行。预计在南亚、东南亚和日本开展业务的企业高管也将参加。施密特强调稳定贸易条件的重要性，并提及自2011年起生效的欧盟与韩国自由贸易协定。

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