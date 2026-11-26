贾里德·库什纳称普京为“政治大师”，此言引发了俄罗斯反对派人士、传奇国际象棋大师加里·卡斯帕罗夫的强烈反应。

“当你的对手和你一样无能时，装成特级大师很容易，”卡斯帕罗夫在社交媒体X上写道。

卡斯帕罗夫是第13届世界国际象棋冠军。从1985年到2006年，除两次短暂中断外，他一直独占国际棋联（FIDE）世界排名榜首，并11次荣获国际象棋界的“奥斯卡”奖。

美国总统唐纳德·特朗普的特别代表贾里德·库什纳将俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京描述为“历史性人物”和“政治大师”。 他在美国斡旋的三方和平谈判结束后如此评价这位克里姆林宫领导人，而此次谈判迄今尚未取得实质性进展。

需要指出的是，美国总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳在接受Axel Springer集团首席执行官马蒂亚斯·德普夫纳采访时表示，俄罗斯领导人、侵略国俄罗斯的掌舵人弗拉基米尔·普京已同意不使用核武器。

在关于乌克兰战争的谈判中，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京曾向美国总统特使贾里德·库什纳提出商业协议，以换取美国放松制裁。 可能的提议包括在萨哈林岛附近共同开采石油，以及向美国供应柴油。

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