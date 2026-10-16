智利总统何塞·安东尼奥·卡斯特于10月16日对玻利维亚进行71年来智利总统首次国事访问。他将在玻利维亚拉巴斯会见总统罗德里戈·帕斯。据《里约时报》报道，议程包括贸易、港口、边境安全、能源以及玻利维亚长期悬而未决的太平洋出海口问题。

自1978年以来，智利和玻利维亚之间一直没有大使级外交关系。玻利维亚当时以智利在谈判中缺乏足够灵活性为由，中止了外交关系。与此同时，两国均在对方首都保留领事机构。

海岸争端

玻利维亚在始于1879年4月5日的太平洋战争后失去了出海口。1904年和平条约承认这些领土属于智利，同时赋予玻利维亚经由智利领土和太平洋港口进行商业过境运输的权利。

2013年，玻利维亚向国际法院提起诉讼，要求责成智利就获得太平洋主权出海通道进行谈判。2018年10月1日，法院以12票对3票裁定，智利没有进行此类谈判的法律义务。同时，法院指出，两国可以本着睦邻精神继续对话。

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贸易与边境合作

智利港口对玻利维亚仍然重要：据Camex总经理马里奥·罗哈斯估计，约80%的玻利维亚出口货运量经由这些港口运输。根据玻利维亚对外贸易研究所收集的数据，从2000年至2026年8月，玻利维亚对智利出口额为28亿美元，自智利进口额为107亿美元。

此次访问的11项议程包括贸易、海关合作、港口、能源、移民、打击毒品贩运，以及滞留在智利港口的玻利维亚木材问题。双方还讨论了采矿业合作备忘录、ACE 22贸易协定现代化的条件，以及光纤和能源项目。

截至拉巴斯中午，尚无文件签署的消息：协议和联合声明的签署仍在进行中。可能恢复互派大使、玻利维亚的出海口以及木材问题仍未解决。

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