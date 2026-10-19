卡塔尔将于近期宣布建立一个国防生产枢纽，并将与地区合作伙伴及西方国家共同发展该项目，其中包括美国、英国和法国。卡塔尔国防大臣谢赫·萨乌德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼在多哈举行的全球安全论坛上作出上述表示。

与合作伙伴的协作

据《国家报》报道，卡塔尔寻求通过本地生产和投资国防企业来增强自身防御能力。该部长表示，该国希望提供本地保护或对这类企业进行投资。

这一声明是在与伊朗的战争期间卡塔尔及其他波斯湾国家遭到袭击的背景下作出的。该媒体指出，该地区的能源设施和民用基础设施遭到破坏。卡塔尔拉斯拉凡工业综合体的一部分被摧毁，该综合体供应约五分之一的全球液化天然气。

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地区国防开支

阿拉伯世界最大的经济体也在投资发展自身的防御能力。在阿拉伯联合酋长国，Edge Group发挥关键作用；在沙特阿拉伯，则是Saudi Arabian Military Industries。成立于2019年的Edge Group汇集了35家以上从事武器系统、网络防御和电子战技术的公司。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，2025年中东地区的军费开支达到约2180亿美元。这比前一年增长0.1%，比2016年增长36%。2025年该地区开支最多的是沙特阿拉伯，约为832亿美元。

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