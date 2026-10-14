哈萨克斯坦正在就比利时安特卫普-布鲁日港与哈萨克斯坦里海沿岸阿克套港和库雷克港可能建立伙伴关系进行谈判。哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫在阿斯塔纳举行的比利时-哈萨克斯坦商业委员会会议上表示，这项倡议旨在促进通过中间走廊的贸易扩大，Euronews报道。

港口合作与物流

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦正在投资建设沿线铁路、公路、海港和码头。他表示，比利时作为欧洲重要物流中心的经验对该国具有价值。港口间的潜在合作可为哈萨克斯坦金属、石化产品和农产品开拓更广阔的市场。

比利时国王菲利普支持发展中间走廊，并呼吁加强其与欧洲港口、铁路和物流中心的联系。中间走廊也被称为跨里海国际运输路线，经由哈萨克斯坦、里海和南高加索连接中国与欧洲。

哈萨克斯坦主权基金Samruk-Kazyna负责人努尔兰·扎库波夫表示，与安特卫普-布鲁日港的谈判已经在进行中。哈萨克斯坦希望利用该比利时港口的专业经验，并在未来达成具体协议和物流合同。同时，他强调，该路线的可行性将取决于其经济合理性。

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路线数据与障碍

Ahlers Logistics首席执行官戴夫·范登博斯称，参与单次运输的众多公司和政府机构之间的协调是主要问题之一。他估计，从欧洲向哈萨克斯坦运送货物最多可能涉及15个不同实体。他还指出，有必要实现程序数字化，因为边境处因文件造成的延误即使在基础设施能力具备的情况下也可能拖慢运输。

范登博斯表示，从欧洲到哈萨克斯坦的货物运输时间已从约80天缩短至40至60天，但港口拥堵和里海天气条件仍会造成延误。哈萨克斯坦铁路公司Kazakhstan Temir Zholy表示，2026年前八个月，经由中间走廊运输的二十英尺当量集装箱约为4.4万个，较上年同期增长58%。哈萨克斯坦计划将该路线的货运总量提高至1000万吨。

比利时国王和王后的国事访问

此次讨论是在比利时君主首次对哈萨克斯坦和中亚进行国事访问期间举行的。商业论坛期间签署了17项协议，涉及物流、农业和食品加工、人工智能、能源、医疗保健和制造业。托卡耶夫表示，比利时位列哈萨克斯坦十大投资国之中，在过去二十年中向该国投资超过150亿美元。

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