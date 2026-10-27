肯尼迪否认阿拉伯人对科学和文学的贡献——半岛电视台

在美国，卫生与公众服务部部长小罗伯特·F·肯尼迪在密歇根州大急流城的一场竞选活动中表示，阿拉伯人据称没有对科学和文学作出贡献。他还称，阿拉伯人不会成为诺贝尔奖、菲尔兹奖和沃尔夫奖得主。

肯尼迪在一场支持共和党候选人迈克·罗杰斯的活动上发表讲话。罗杰斯正与具有阿拉伯血统的民主党人阿卜杜勒·埃尔-赛义德竞逐美国参议院席位。正如半岛电视台报道，批评者称这些言论具有种族主义和伊斯兰恐惧色彩，且在事实上不实。

历史贡献

该媒体指出，在大约750年至1258年的伊斯兰黄金时代，阿拉伯语是科学和教育的语言。巴格达的阿拉伯和波斯数学家研究了源自古印度传统的零的概念，而阿拉伯数学家推动了0至9这些数字的传播。

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穆罕默德·伊本·穆萨·花剌子密常被称为代数学之父，因为他将代数视为一门独立的数学学科，并描述了解线性方程和二次方程的方法。伊本·海赛姆解释了进入眼睛的光在视觉过程中的作用；阿布·卡西姆·扎赫拉维编撰了一部30卷的医学百科全书，并描述了外科手术器械。伊本·纳菲斯在欧洲研究者理解这一点的数个世纪前，就描述了肺循环。

国际奖项得主

在当代例子中，半岛电视台提到埃及作家纳吉布·马哈福兹，他于1988年获得诺贝尔文学奖。埃及化学家艾哈迈德·泽维尔于1993年获得沃尔夫化学奖，并于1999年因对飞秒化学的研究获得诺贝尔化学奖。

迈克尔·阿蒂亚于1966年获得菲尔兹奖。他出生于伦敦，父亲是黎巴嫩人、母亲是苏格兰人，并曾在埃及求学。奥马尔·雅吉出生于约旦一个巴勒斯坦难民家庭，2018年成为沃尔夫化学奖得主，并于2025年因开发金属有机框架获得诺贝尔化学奖。美国—伊斯兰关系委员会呼吁将肯尼迪免职，称他的言论助长了反阿拉伯和反穆斯林仇恨。

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