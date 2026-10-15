日本资产管理公司开始缩减押注日本国债下跌的仓位，因为收益率上升使这些证券对投资者更具吸引力。据《日本时报》报道，该报刊登了彭博社的报道。

债券已可与股票竞争

摩根大通资产管理公司投资组合经理西尔维娅·申在9月平掉了10年期日本国债的空头头寸，并转为中性立场。她表示，当前的收益率水平使长期日本国债更具吸引力。

10年期日本国债收益率高于东证指数2.3%的股息收益率。这两项指标之间的差距已成为自2005年开始记录相关数据以来的最大值。三菱日联资产管理公司的清志·石金表示，投资者将资金持有在债券中可获得约3%的收益。

石金管理着约300亿日元资产，在长期收益率超过2.5%时，他降低了投资组合中日本国债的低配程度。他认为，更高的收益率水平可能与日本经济的基本面不相符，日本央行的通胀目标为2%，实际增长率低于1%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

财政政策与对证券的需求

此前，首相高市早苗侧重于财政刺激和国家支持战略产业的政策，推动股票升至创纪录水平。与此同时，对借贷增加的担忧引发债券抛售：在她上任的第一年，10年期证券的收益率几乎翻倍，升至约3%。

根据彭博行业研究的数据，过去一年中，做多东证指数并做空日本国债的策略回报超过30%，并跑赢东证指数本身。日本国债期货的未平仓合约从9月约21.1万份的峰值降至约18.6万份，彭博社认为，这表明投资者正在撤出空头头寸。

华盛顿呼吁东京控制政府支出并放弃超宽松货币政策，也影响着市场评估。日本财务大臣片山皋月7月提出增加政府养老投资基金对国内资产投资的想法。与此同时，市场正讨论将日本国债纳入享受税收优惠的NISA计划，这可能支持散户投资者的需求。

关注我们在