凯蒂·扎哈里亚再次竞选白宫新闻秘书一职——《纽约邮报》

据《纽约邮报》报道，白宫前新闻秘书凯蒂·扎哈里亚正再次试图重返该职位。在她上一任任期内，她仅在该职位上任职了五天，随后便被解雇。

《纽约邮报》（NYP）援引美国总统唐纳德·特朗普身边匿名消息人士的话报道了这一消息。

据称，扎卡里亚正试图“打动”这位美国领导人及其新任行政团队负责人史蒂文·米勒，以争取第二次机会。

据消息人士称，扎卡里亚表示希望在11月3日（星期二）协助“右派广播网”（RSBN）进行大选直播， 希望特朗普能注意到她的工作表现，并认为她适合重返原职。

“她当众说了这话。这太荒谬了。真的让人尴尬，”该媒体援引其消息人士的话称。

近日与扎卡里亚交谈过的人士补充道，她随后澄清说，自己只是开玩笑，认为出现在RSBN上有助于重返白宫新闻秘书的职位。

不过，《纽约邮报》写道，其他消息来源指出，凯蒂·扎卡里亚再次出现在特朗普会收看的节目中。

此外，上周末有人在特朗普的马阿拉戈度假村看到了她的身影。 该报指出，在美国总统更换白宫幕僚长后，他正准备做出新的人事决定——这是共和党在选举中失利后首次重大人事调整。 由于白宫新闻秘书一职仍处于空缺状态，扎哈里亚被发现在棕榈滩某俱乐部的露台上，试图引起特朗普的注意。

不过，据该报消息人士称，“她没有任何机会”重返白宫，“特朗普认为她是个笑柄”。

与此同时，一位接近扎卡里亚的消息人士透露，她对重返白宫新闻秘书一职并不感兴趣，而是“专注于以其他方式捍卫言论自由并支持总统的优先事项”。

10月9日，唐纳德·特朗普总统宣布任命扎卡里亚为白宫新闻秘书，接替于8月离职的卡罗琳·莱维特。仅仅五天后，她就被解雇了。

凯蒂·扎卡里亚于10月13日在白宫举行了她的首次也是唯一一次新闻发布会。发布会持续了14分钟，提前结束，她仅回答了三个问题。

此前，扎卡里亚曾声称在进入政界前从事法律工作，特朗普总统本人也曾将其介绍为一名律师。

然而，据英国广播公司（BBC）报道，根据美国法律，仅凭法学院毕业证书不足以成为律师：毕业生必须通过相关考试，并获得特定州的执业许可。

在10月13日的新闻发布会上，一名记者问扎卡里亚，她是在哪个州通过考试获得律师执照的。 在特朗普总统在场的情况下，她回答道：“当我搬到中国的时候。”随后，扎卡里亚在给媒体的书面评论中声称，她“曾在国际交易法领域工作”，并且“具备所有必要的资格”。

10月15日，扎卡里亚在接受福克斯新闻频道采访时证实，她并未通过必要的考试。在《汉尼蒂》节目中，主持人直截了当地问她是否确实没通过律师执照考试。扎卡里亚予以肯定回答。 当被进一步问及是否曾尝试重考时，这位新闻秘书表示：“没有，没有尝试。”

来源：《纽约邮报》

此前，莱维特曾表示，扎卡里亚不适合担任白宫新闻秘书一职。

妮琪·米娜（Nicki Minaj）可能被任命为白宫新闻秘书。

戴娜·怀特拒绝了特朗普担任白宫新闻秘书的提议。

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