黑客组织Black8Mirror公布了俄罗斯联邦安全局（FSB）信息安全中心前负责人安德烈·格拉西莫夫与俄罗斯总统办公厅监察局副局长伊戈尔·蒂亚穆什金之间疑似往来的通信记录。 在去年7月15日的一段对话中，双方讨论了在俄罗斯建立一个类似于斯梅尔什（SMERSH）的独立机构的可能性，以及加强对互联网的管控。

根据公布的截图，格拉西莫夫向蒂亚穆什金转发了一条消息，称因涉嫌间谍活动、破坏活动以及与乌克兰特工机构合作而被拘留的俄罗斯人数量有所增加。 消息中称，此类案件的涉案人员中不仅有俄罗斯当局的反对者，还包括执法人员、公务员和技术专家。

消息作者还描述了据称通过虚假指控——如资金转账或与“极端主义”组织有联系——来招募俄罗斯人的手段。 据其称，此后这些人会被诱导去收集情报、实施纵火以及提供坐标。

蒂亚穆什金对转发的内容表示感谢。然而仅几分钟后，格拉西莫夫便写道，成立斯梅尔什是个好主意，但首要任务应是全面控制互联网并搜寻网络中的潜在威胁。 他认为，如果能实现这一点，就无需像斯梅尔什那样的独立机构，因为联邦安全局（FSB）完全能够依靠自身力量应对。作为回应，蒂亚穆什金发送了三个表情符号。

据《项目》杂志报道，现年67岁的伊戈尔·蒂亚穆什金拥有联邦安全局中将军衔。 在2019年初之前，他曾领导负责交通安全的“T”局，目前担任俄罗斯总统行政管理局监察局副局长。 他出身于安全部门世家：其父据信曾在苏联国家安全委员会（KGB）服役，并从事反间谍工作。

现年72岁的安德烈·格拉西莫夫在2017年之前曾领导联邦安全局（FSB）信息安全中心，该中心专门负责IT领域的反间谍工作。 在他卸任之前，该中心某部门负责人谢尔盖·米哈伊洛夫曾被指控犯有叛国罪。 据《The Bell》报道，米哈伊洛夫被怀疑向美国情报机构提供了关于黑客的信息，这些黑客曾在2016年总统大选前入侵了美国民主党服务器。 格拉西莫夫之子目前担任俄罗斯紧急情况部副部长一职。

“斯梅尔什”（SMERSH）是1943年4月由约瑟夫·斯大林倡议成立的军事反间谍机构的名称。该机构一直运作至1946年。 自俄罗斯对乌克兰发动全面战争以来，关于该机构的报道在俄罗斯境内再次出现。

特别是2022年12月，Z频道发布了一些卢甘斯克州居民的照片，发帖者声称这些人因与乌克兰武装部队合作而被处决。照片中可见写有“SMERSH”字样的牌子。 2024年1月，一段视频被广泛传播，视频中一名别尔哥罗德居民因在身着印有相关字样的军装人员在场的情况下拍摄俄罗斯防空系统运作而公开道歉。 与此同时，国家杜马议员安德烈·古鲁廖夫宣布将在被占领土上建立一个类似“斯梅尔什”的组织。

俄罗斯宣传媒体对此进行了报道。

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