在德国萨克森-安哈尔特州，基督教民主联盟计划让其议员在12月选举新州长的前两轮无记名投票期间离开议会大厅。该党希望借此阻止其代表投票支持极右翼德国选择党候选人乌尔里希·齐格蒙德，Politico Europe报道。

在来自柏林党内代表的压力下，州基民盟领导人斯文·舒尔策宣布了这一决定。目前尚不清楚如果投票进入第三轮，基民盟将如何行动：届时，德国选择党候选人只需获得已投票数的多数即可。

对无记名投票的担忧

基民盟领导层的担忧与相关指控有关：本月早些时候，萨克森-安哈尔特州部分该党议员可能曾在无记名投票中支持德国选择党候选人担任州议会议长。这引发了保守派全国领导人的愤怒。

联邦议院国防委员会主席、基民盟议员托马斯·勒韦坎普称，该党在萨克森-安哈尔特州议会党团的行为不可接受。他表示，德国选择党正试图通过挑起关于如何看待这个极右翼政党的讨论来分裂基民盟。

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德国选择党期待获得支持

德国选择党领导人曾公开表示，他们寻求获得保守派议员的支持。基民盟计划宣布后，德国选择党联合主席蒂诺·赫鲁帕拉称其为投降，并表示保守派害怕投票。

基民盟州议会议员克里斯·舒伦贝格则表示，该党与德国选择党划清了明确界限，但并未将其议员排除在议会工作之外，因为该党未被取缔，其代表是经民主选举产生的。

对德国总理弗里德里希·默茨而言，基民盟成员可能暗中支持德国选择党候选人，可能成为一场严重的政治危机。默茨表示，他的党不会在德国任何地方选举极端分子担任公职或进入政府。

据Politico Europe报道，齐格蒙德也可能在莎拉·瓦根克内希特联盟的支持下获得这一职位。该联盟是一个小型左翼民粹主义政党，曾表示愿意与德国选择党合作。

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