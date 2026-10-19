在黎巴嫩，当局与真主党因一辆被查获、装有约780公斤炸药的卡车发生争议之际，军方在贝鲁特及其南部郊区入口附近部署了大量兵力。该组织承认卡车和货物属于自己，并要求归还卡车和货物，同时释放在该案中被拘留的人士。据Asharq Al-Awsat报道。

据该媒体报道，黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩原定于周一在总统府与安全机构负责人举行会议，讨论近期事态，包括炸药事件。政府消息人士表示，尽管真主党提出反对，安全机构仍将继续执行政府决定，不会放弃近期在安全和司法领域采取的措施。

政府立场

总理纳瓦夫·萨拉姆表示，国家持久稳定取决于国家机构将国家控制延伸至黎巴嫩全境。他说，有关战争与和平的决定必须完全由国家及其宪法机构作出。

萨拉姆还与司法部长阿德尔·纳萨尔和总检察长拉米·哈吉讨论了对在达赫尔·拜达尔检查站查获炸药的调查。各方还讨论了进一步行动，以拘捕参与储存或运输非法武器的人员。

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外交部长优素福·拉吉在伊拉克举行的伊斯兰合作组织外长会议上，提及了2025年8月关于国家垄断武器的决定。他表示，在国家机构之外活动的武装力量存在时，主权与稳定便无从谈起。

贝鲁特的紧张局势

黎巴嫩军队数日来一直在贝鲁特部署大量兵力，包括在南部郊区及其入口附近，原因是担心真主党支持者举行新的示威活动。总理表彰了军队司令鲁道夫·海卡尔和内部安全部队负责人拉埃德·阿卜杜拉，称他们在令居民感到不安的夜间集会后加强了安全措施。

周五晚间，一群骑摩托车的年轻人试图阻碍内部安全部队巡逻队在贝鲁特南部郊区入口附近突击搜查一处过期药品仓库。军方介入后，安全人员封闭了该场所。真主党否认与该仓库有关联。与此同时，有报道称，该组织秘书长纳伊姆·卡西姆的儿子可能参与了该业务；他对此予以否认，并表示有关主管部门正在处理此事。

真主党议员哈桑·法德拉拉将紧张局势加剧的责任归咎于国家，指责当局在美国压力下将国家推向内部对抗。

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