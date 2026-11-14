海凯宁回应俄罗斯要求芬兰退出北约的报道——Polsat News

在芬兰，国防部长安蒂·海凯宁就俄罗斯联邦——侵略国——代表要求该国退出北约的报道作出回应。据Polsat News报道，他对芬兰媒体、包括公共广播机构Yle表示，芬兰加入北约的问题不能成为谈判议题。

关于要求的报道

据德国《图片报》消息，在阿布扎比举行的旨在结束俄罗斯对乌克兰战争的谈判期间，俄罗斯谈判代表据称提出了一系列要求。其中包括芬兰退出北约、北约部队撤出波罗的海国家，以及禁止乌克兰加入北约。

海凯宁称，提出此类要求本身就令人愤慨。据他所言，俄罗斯指望北约国家自行对自身施加符合莫斯科利益的限制。这位部长还表示，俄罗斯正在试探欧洲和美国愿意在多大程度上适应其期望。

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他补充说，在他看来，西方对俄罗斯军事野心的回应越温和，俄罗斯在这种试探中就会走得越远。

芬兰的立场

芬兰国防部长表示，他对阿布扎比谈判没有很高期待。在他看来，俄罗斯并未认真对待这些谈判，而是试图扩大有关欧洲安全架构和限制北约的要求。

芬兰外交部长埃琳娜·瓦尔托宁强调，关于加入北约的决定属于芬兰和北约。她认为，试图将谈判范围扩大到针对乌克兰的战争之外，表明俄罗斯无意迅速达成和平协议。芬兰于2023年4月加入北约，此前俄罗斯对乌克兰发动了全面入侵。

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