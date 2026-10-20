阿纳多卢通讯社报道，也门胡塞武装于周一深夜向也门政府控制的马里卜市发射了四枚弹道导弹。当地政府表示，导弹瞄准了这座人口稠密的城市，那里有大量境内流离失所者。

当局没有立即提供有关此次袭击可能造成的死亡、受伤或损失的信息。

此前对马里卜的袭击

前一天，当地政府曾报告称，胡塞武装向马里卜发射了八枚弹道导弹，同样没有提供可能伤亡情况的数据。10月15日，该省报告了另一次袭击：九枚弹道导弹和另外七枚炮弹被射向居民区。

马里卜是也门政府的重要据点之一，也是石油和天然气开采中心。根据政府数据，那里有超过220万名境内流离失所者。

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拉赫季省的战斗

此外，也门军方表示，其部队在南部拉赫季省西部的卡赫布卜前线击退了胡塞武装的进攻。与军方有关联的南方巨人旅表示，胡塞武装人员发动了数轮攻击，随后双方使用多种武器进行了数小时战斗。

根据该旅的声明，政府军在沙特阿拉伯领导的联盟支持下，迫使攻击者撤退，打死并打伤胡塞武装人员，并摧毁了他们的军事装备。该旅未说明伤亡人数。

也门冲突自2014年以来一直持续，当时胡塞武装夺取了首都萨那和数个省份。据阿纳多卢通讯社称，在2022年经联合国斡旋达成的停火协议失效后，最新阶段的战事于7月开始。

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