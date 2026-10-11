胡塞武装呼吁不要使用沙特机场——《塞浦路斯邮报》

也门胡塞武装呼吁航空公司、旅客和机场工作人员不要使用沙特阿拉伯的机场和领空。据《塞浦路斯邮报》报道，此前利雅得哈立德国王国际机场遭袭，造成12人死亡、300多人受伤。

胡塞武装的警告

胡塞武装在X平台发文称，该王国的机场和领空容易遭受袭击，并已成为其武装力量的行动区域。该组织将圣城麦加和麦地那的机场列为例外。胡塞武装还称，沙特阿拉伯将对任何拦截失败承担责任。

周六的袭击是一周内针对利雅得机场的第三次袭击。沙特当局表示，遇难者包括4名沙特阿拉伯公民、2名孟加拉国公民，以及美国、约旦、巴勒斯坦、叙利亚、苏丹和埃及公民。同一周内此前两次袭击造成4人死亡，并严重损坏了一架停在停机坪上的沙特商业飞机。

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机场运营与安全局势

沙特阿拉伯民航管理局宣布，在评估损失和安全局势期间，哈立德国王机场将暂时停止运营。官方未说明恢复航班的时间。沙特联盟还表示，周六一枚炮弹落在达曼法赫德国王国际机场附近，周日该地区拦截了一架无人机。

沙特阿拉伯能源部表示，原定在利雅得举行的WPC Energy能源大会将如期举办。该活动将在距机场约10公里的会议中心举行，为期五天。沙特当局还从周日至周四将学生、教师和行政人员转为远程学习。

近几周来，沙特阿拉伯加大了在也门的军事参与力度，对胡塞武装实施打击，并支持也门政府军的反攻。这发生在伊朗支持的胡塞武装与沙特阿拉伯支持的也门政府军之间战事升级的背景下。

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