沙特阿拉伯利雅得的哈立德国王国际机场周日再次遭到袭击，此前一天发生的导弹袭击造成12人死亡、超过300人受伤。据《The National》报道。

航站楼遇袭与运营暂停

由沙特阿拉伯领导、支持也门政府的联军表示，一枚炮弹击中机场4号航站楼并引发火灾。另一枚导弹在机场附近被拦截。机场在周六发生致命袭击后暂停运营。

沙特阿拉伯民航总局表示，周日的袭击造成人员受伤。专家正在评估损失，并检查机场设施的安全状况。

胡塞武装军事部门发言人叶海亚·萨里此前呼吁航空公司、行业工作人员和乘客不要使用沙特机场和领空，并称它们仍是袭击目标。

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胡塞武装声明与国际反应

胡塞武装表示，利雅得机场是过去24小时内在沙特阿拉伯遭袭的四个目标之一。他们还称袭击了位于舒加达米的沙特阿美天然气设施、东部省坦纳吉卜的一座炼油厂，以及达曼的法赫德国王国际机场。沙特阿拉伯未证实这些说法。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示，他对周六的袭击深感震惊，并强调必须立即停止针对平民和民用基础设施的袭击。联合国也门问题特使汉斯·格伦德贝里称，这些袭击是严重升级，威胁地区安全，并使也门的和平努力更加复杂。

欧盟、阿联酋、巴基斯坦、土耳其、以色列、埃及、英国、科威特、伊拉克、叙利亚、卡塔尔和约旦谴责了此次袭击。埃及表示，遇难者中包括28岁的埃及公民阿扎·拉姆齐·穆罕默德·哈桑，她是沙特航空公司flynas的一名空乘人员。约旦当局表示，该国一名公民死亡，另有四人受伤。

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