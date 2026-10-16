截至2026年6月底，日本外国居民人数达到创纪录的4,281,026人。这比2025年底增加155,631人，即增长3.8%，占该国总人口的3.48%，《日本时报》报道，并援引日本出入国在留管理厅的数据。

统计数据不包括在该国停留不足三个月的短期访客。在外国居民中，中国公民仍是最大的群体，人数为941,031人。其后依次为越南公民693,750人和韩国公民408,682人。

印度尼西亚人数量增长最多

在按国籍划分的前十大群体中，来自印度尼西亚的居民人数增长最为显著，增加41,387人，达到307,456人。尼泊尔公民人数增加33,858人，达到334,850人；缅甸公民人数增加29,035人，达到211,602人。前十名中唯一人数减少的群体是巴西公民，其人数减少464人，降至209,550人。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

按居留身份划分，永久居民是人数最多的类别，共961,342人。工程师、人文知识及国际服务签证持有人数量增加40,394人，达到516,184人。为应对劳动力短缺而于2019年推出的特定技能工作者签证持有人数量增加53,960人，达到444,256人。

东京接纳近五分之一的外国居民

外国居民人数最多的是东京都，共824,486人。这占日本外国居民总数的19.3%，占该都人口的5.76%。其后是大阪府389,846人、爱知县369,849人、神奈川县331,515人和埼玉县305,867人。

该机构还表示，截至7月1日，逾期停留的外国人数量自年初以来减少3,259人，即减少4.8%，降至65,229人。其中，泰国公民人数最多，为10,260人；其次是越南公民10,135人和韩国公民9,759人。

关注我们在