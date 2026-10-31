研究涵盖的波罗的海国家国防工业企业数量增长了30%，从2019年的232家增至2024年底的300家。同期，这些企业的合计营业额从19.6亿欧元增至超过30亿欧元，约占拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚国内生产总值总和的1.9%。LSM English报道称，这是根据拉脱维亚战略与经济研究所LaSER的研究得出的结论。

立陶宛增速领先

样本企业营业额增长最快的是立陶宛：2024年比2019年高出79%。拉脱维亚的该指标增长51%，爱沙尼亚增长48%。

立陶宛的增加值增幅也最高，五年内增长122%。拉脱维亚增长64%，爱沙尼亚增长47%。与此同时，按绝对值计算，爱沙尼亚仍居首位：其样本企业2024年创造了6.16亿欧元增加值。

LaSER分析的企业员工数量从2019年的不足1.9万人增至2024年的超过2.1万人。就业增长最快的是拉脱维亚，五年内增长36%。行业代表认为，仅拉脱维亚在短期内可能还需要5000名专业人才。

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出口将决定后续发展

研究人员强调，对于小国而言，国内需求不足以支撑庞大的国防工业，因此出口竞争力至关重要。2019年至2024年，样本企业商品和服务出口占营收的比例在爱沙尼亚为29%至38%，在拉脱维亚为27%至36%，在立陶宛为51%至57%。

2024年，只有立陶宛企业继续扩大国防出口。爱沙尼亚和拉脱维亚的出口额较上年下降，因此立陶宛首次在样本中超过爱沙尼亚。

目标与结构性问题

爱沙尼亚计划到2030年将国防产业出口提高至至少14亿欧元，将该行业总营业额提高至20亿欧元，并使其贡献达到GDP的2%。立陶宛计划较2025年将国防出口增加两倍，并将该行业增加值提高至超过10亿欧元。拉脱维亚制定了2036年目标：国防工业应占GDP的5%，30%的国防采购应由国内生产商获得。

LaSER指出，国防产业缺乏统一定义，也没有对可比数据进行系统性收集。其他挑战包括获得测试基础设施、稳定的长期订单、面向初创企业的私人资本以及专业人才培训。

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