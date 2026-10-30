塞浦路斯政府计划在11月底或12月初向议会提交一项法案，以引入新的教师任命制度。教育部长阿西娜·米哈埃利杜表示，尽管教师工会反对，当局仍打算推进改革，Cyprus Mail报道。

与工会的争议

米哈埃利杜是在向众议院财政委员会介绍其部门2027年预算后发表上述讲话的。她称，工会单方面宣布谈判陷入僵局有些问题。工会还致信总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯，并未排除加强劳工行动的可能性。

部长表示，政府准备支持并考虑有关2015年法律所规范问题的部分诉求。该法律规定废除现行的任命候选人名单，但为此设定了近12年的过渡期。米哈埃利杜表示，在这段时间内出现了一些扭曲现象，政府对此予以承认。

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新制度的条件

部长指出，政府已与工会达成一致，不让在过渡期内工作的教师处于不利地位。同时，她表示，对已经参加或将继续参加任命考试的人员也需要公平对待。

米哈埃利杜表示，教育部已考虑相关意见并提交了更新后的方案。无需参加考试即可获得永久任命的要求仍未得到解决：部长认为，这一要求与法律相抵触。经过公众讨论后，该草案将由政府批准并提交议会进一步审议。当局希望在2027年3月前通过该法案，以便从下一个学年起实施新规则。

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