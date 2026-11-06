吉尔吉斯斯坦已向莫斯科提出要求，希望将其一名公民遣返回国。据外交官称，该公民被欺骗性招募入俄军，参与了针对乌克兰的战争。

该文件指出，必须将这名吉尔吉斯斯坦公民遣返回国，他“因身份不明人员的欺诈行为”被招募入俄军。

此前，哈萨克斯坦外交官也曾试图在类似情况下争取将本国公民从俄罗斯接回。

据“阿扎提克亚洲”进一步报道，此事涉及一名来自吉尔吉斯斯坦塔拉斯州的21岁青年埃利斯坦·托克托古洛夫。

2026年秋天，这名年轻人看到社交媒体上发布的一则招聘广告，该广告是以一名居住在俄罗斯的同胞名义发布的。 招募者向托克托古洛夫提供了几个民用职位——保安和司机——月薪为11万卢布，约为吉尔吉斯斯坦平均收入的三倍。

埃利斯坦前往俄罗斯，但据现有信息显示，他在那里被欺骗，被迫与俄罗斯联邦国防部签署了合同。此后，这名年轻人被派往沃罗涅日州的训练场，为在乌克兰的作战行动进行训练。

托克托古洛夫的亲属设法与他取得了联系，并了解到他加入俄罗斯军队的情况。

11月3日，这名年轻人的亲属在马纳斯市举行了静坐示威。他们还录制了一段视频向当局呼吁，请求帮助将他们的亲人从外国军队中接回。

不久后，比什凯克官方介入了此事。吉尔吉斯斯坦方面呼吁俄罗斯当局不仅要释放托克托古洛夫，还要对他的征召情况进行调查。

具体而言，该照会要求“查明责任人，并确保其依法受到追究”。

吉尔吉斯斯坦驻俄罗斯大使馆已向俄罗斯联邦外交部递交了相关照会。

俄罗斯每月招募约1800名外国人加入其军队，参与对乌克兰的战争。

俄罗斯正在东南亚各国扩大招募网络，并以普通就业为幌子诱骗人们参与对乌克兰的战争。 一位印尼研究人员呼吁该国政府加强对莫斯科的施压，并在普拉博沃·苏比安托总统与弗拉基米尔·普京会晤时直接提出这一问题。据他称，俄罗斯招募人员越来越倾向于选择没有军事经验的人。

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