中国派遣以“辽宁舰”为首的航母编队前往西太平洋开展联合军事演习。《日本时报》报道，消息援引中国国防部在北京发布的信息。

北京称演习为计划内安排

中国国防部门表示，演习是根据年度训练计划组织的。其目标是检验并提高航母编队在接近实战条件下的训练水平，同时发展其执行任务的能力。

该部门还强调，演习符合国际法和国际惯例，并非针对任何特定国家或目标。中方未公布有关演习的其他细节。

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此前与日本力量发生的事件

近年来，中国越来越频繁地将海军力量派往西太平洋远海。这一活动在东京引发担忧：日本防务官员曾称该地区是一个脆弱方向。

演习强度的增加导致中国军方与日本自卫队之间发生更多近距离接触。6月，北京指责东京在中国军队附近进行危险侦察，并在“辽宁舰”航母编队于公海演习超过40天期间采取挑衅行动。日本统合幕僚监部驳回了这些指控，并表示将继续以专业方式监视日本附近的水域和空域，同时将安全置于优先位置。

去年12月，来自“辽宁舰”的战斗机在冲绳县东南方向的国际水域上空两次用雷达锁定日本航空自卫队飞机。去年夏天，中国还将“辽宁舰”和另一艘航母派往西太平洋；东京表示，中国飞机接近日本飞机造成了碰撞风险。

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