中国公布19项措施加速科技创新——ECNS

在中国，中国共产党中央委员会和国务院公布了加快发展所谓新质生产力的指导方针。该文件提出了五个方向的19项措施，其中优先发展科技创新、科研成果商业化以及加强科学界与产业界的联系，ECNS报道。

企业在研究中的作用

指导方针提出建立企业预留研发资金的制度，并提高此类支出的额外税前扣除。符合国家战略需要的企业科研项目将能够按照既定程序获得国家级地位。

根据中国国家统计局的估计，2025年企业将占全国研发总支出的77%以上。浙商证券首席经济学家李超表示，科技企业的额外税前扣除比例可能从100%提高至120%。

江苏苏商银行研究员傅一夫称，这些措施标志着创新资源配置从国家主导向企业发挥更大作用的重大转变。中国国家发展和改革委员会的一名代表同时指出，当局必须纠正市场失灵、支持公平竞争，并遏制低效支出和项目重复建设。

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人工智能与产业升级

该文件还支持利用数字化、智能化和绿色技术改造传统产业。文件还专门确定了发展将成为支柱的新兴产业的方向，以及支持有前景行业投资和风险分担的机制。

优先事项包括推进“AI Plus”倡议，以扩大人工智能在各领域的应用。指导方针提出建立技术监测、风险预警和应急响应体系，以确保人工智能得到安全、可靠和可控的使用。

该文件还鼓励为早期科技初创企业提供长期融资、符合要求的科技公司上市，以及研究人员在大学、科研机构和企业之间流动。指导方针鼓励外国风险投资公司扩大在中国的业务，并支持发展全球创新网络。

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