中国国家电视台央视称，一艘外国军舰在南海跟踪中国驱逐舰“遵义”期间，据称失去电力、航行能力和雷达功能。该舰名称、事件日期及确切地点均未披露，据《南华早报》报道。

中国电视台的声明

央视称，这艘外国舰艇在中国人民解放军海军055型驱逐舰进行例行演习期间，对其实施“侵略性的近距离跟踪”。“遵义”号军官张军表示，中国军舰提高了速度，迫使追踪它的舰艇也加速。

张军称，在对峙期间，外国军舰失去电力，雷达停止发送信号，航行灯熄灭。他声称，这种情况持续了近半小时，而“遵义”号仍在正常运行。

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美国海军的类似事件

中方所描述的事件与今年有关美国驱逐舰事故的报道有一定相似之处。但没有证据表明央视报道的舰艇是美国军舰，也没有证据表明涉及美国舰艇的事件与中国海军的行动有关。

4月28日，驻扎在日本横须贺的阿利·伯克级驱逐舰“希金斯”号（USS Higgins）发生电力系统故障。美国第七舰队曾表示，该舰失去电力，随后恢复了供电和推进系统。初步数据显示，这是一处电气故障，可能导致火花或冒烟。该舰四天未能获得正常电力供应，随后被拖往菲律宾苏比克湾维修。

美国官方声明未将“希金斯”号的故障与任何任务或同中国军舰的遭遇联系起来。

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