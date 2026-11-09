在阿布扎比谈判之际，中国呼吁乌克兰和俄罗斯达成和平协议

11月9日，中国在联合国安理会会议上表示支持旨在结束俄罗斯对乌克兰战争的外交努力。 此外，北京呼吁国际社会推动在阿布扎比举行三方会谈，并协助各方达成和平协议。

中国支持和平谈判

孙雷对旨在实现乌克兰和平的外交努力表示欢迎，相关谈判将于11月10日至11日在阿布扎比继续进行。

这位外交官表示，当前正处于“通过谈判解决乌克兰局势”的关键阶段。

“中国支持旨在实现和平的各项努力，并希望有关各方相互妥协，保持这一积极势头，推动尽早通过政治途径解决危机，”他说。

三个要点

孙磊强调了三个要点。他认为，首先，必须确保遵守人道主义准则并缓和局势。他对俄罗斯与乌克兰之间再次交换战俘以及在奥列什基开展的人道主义行动表示欢迎。

“我们呼吁各方将人的生命置于首位，保持冷静和克制，并有效保护平民和民用基础设施，特别关注弱势群体，尤其是妇女和儿童，”雷说。

其次，这位中国外交官表示，各方需要坚定和平意愿，并抓住机会开展谈判。为此，需要采取一系列措施：

展现政治意愿，

保持沟通，

逐步达成共识，

并共同致力于达成一项全面、持久且具有约束力的和平协议。

雷还补充说，中国期待国际社会协助营造“有利于和平谈判的良好氛围”。

第三，中方认为，“必须消除危机的根源，才能实现持久和平”。雷补充道，“在冲突和战争中，没有赢家”。

中国的立场

这位外交官表示，中国在乌克兰问题（中国将俄罗斯对乌克兰的战争称为“乌克兰问题”——编者注）上的立场始终如一。

“我们遵循习近平主席提出的‘四点’主张，继续推动和平谈判和政治解决。 我们与所有相关方，特别是俄罗斯和乌克兰，保持着密切接触，并积极开展‘穿梭外交’，”雷说。

这位外交官表示，中国愿与国际社会一道，继续为以下目标作出努力：

尽快实现停火，

结束战斗行动，

确保该地区长期稳定。

据报道，上述消息源自11月9日联合国安理会会议。

据彭博社报道，俄罗斯加强了在阿布扎比与乌克兰和美国举行谈判的代表团阵容。

《纽约时报》称，阿布扎比会议将不会讨论停火问题。

北约在阿布扎比谈判中的代表人选已公布。

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