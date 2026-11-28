在乌兹别克斯坦首都塔什干，波兰拳击手娜塔莉娅·库切夫斯卡在2026年世界杯总决赛四分之一决赛中负于中国选手辛宇·齐。48公斤以下级别的比赛以中国选手5:0获胜告终，Interia Sport报道。

第二回合的警告

根据裁判记分卡，库切夫斯卡以3:2赢得第一回合。然而，在第二回合进行至第67秒时，来自突尼斯的裁判萨拉·布莱勒向这名波兰运动员出示警告，该警告意味着扣除一分。

此后，齐在所有裁判记分卡上赢得第二回合。最后一回合前，中国选手在两张记分卡上以20:17领先，在另外三张上以19:18领先。第三回合中，库切夫斯卡发起进攻，但齐再次以5:0获胜。各回合比分为3:2、0:5、0:5，最终裁判记分卡为26:30、27:29、27:29、27:29和26:30。

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晋级半决赛

辛宇·齐晋级赛事半决赛。据该媒体报道，她去年在利物浦举行的世界锦标赛中获得铜牌，并于4月赢得巴西世界杯冠军。

共有八名波兰选手参加在塔什干举行的世界杯总决赛，其中包括五名女拳击手和三名男拳击手。该媒体指出，波兰拳击手雅各布·多穆拉德将于周六在超重量级出战。

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