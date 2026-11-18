以色列议会在初步表决中支持了废除本雅明·内塔尼亚胡政府多项争议性法律的法案。其中包括修改法官任命程序、总检察长的权限以及政府控制媒体的规则，据Polsat News报道。

法官与总检察长

获得支持的法案之一规定，废除强化政治人物对法官任命影响力的修改，其中包括对最高法院法官任命的影响。这些改革自2023年以来在以色列引发了大规模抗议。

另一项法案涉及废除一项法律，该法律允许部长无视总检察长的法律意见，而这些意见目前对政府具有约束力。该法律还赋予执政联盟对这一职位任命的控制权。

媒体与组建政府

议会还支持废除一项媒体法，该法加强了政府对广播机构的控制，并取消了部分监督机制。记者组织批评这些规定，而最高法院部分暂停了其实施。

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在周二，前以色列国防军总参谋长加迪·艾森科特的盟友马坦·卡哈纳当选议会议长后，这些表决才成为可能。在10月27日的选举中，内塔尼亚胡阵营在120席议会中赢得53席，艾森科特阵营赢得48席。在19名阿拉伯政党议员的支持下，艾森科特阵营可以获得议会多数。

总统伊茨哈克·赫尔佐格授权艾森科特在12月底前组建政府。如果他无法组成联盟，仍领导政府的内塔尼亚胡可能获得组建内阁的机会。司法部长亚里夫·莱文表示，他们试图废除的改革将以更大的力度卷土重来。

艾森科特阵营和阿拉伯政党抵制了对内塔尼亚胡阵营倡议的表决，指责利库德集团试图挑拨未来联盟盟友之间的关系。这些法案在没有反对票的情况下获得通过。

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