2023年9月底，瑞典民主党代表连续四天停止批准政府事务，要求将与该党商定的条款纳入有关永久居留许可的指令。据《Svenska Dagbladet》记者Maggie Strömberg和Torbjörn Nilsson所著《L'Amour Toujours》一书称，The Local Sweden报道。

阻挠审批

据该媒体报道，冲突发生在司法部移民部门的非政治官员编辑了一份为分两阶段进行的调查而拟定的指令草案之后。该调查首先计划逐步取消未来申请人的永久居留许可，随后取消已签发的许可。

书中称，瑞典民主党代表Erik Larsson告诉一名温和党同事，草案中删去了该党长期争取的条款。此后，瑞典民主党在政府机构中代表团的负责人Gustav Gellerbrant宣布，全面阻挠所有需要该党同意的文件和决定的审批。

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参与阻挠者要求召开政府会议，并以与他们商定的版本批准该指令。根据该书的说法，该党在议会和协调委员会的代表当时正在斯德哥尔摩瓦萨斯坦区的Bierhaus啤酒场所庆祝啤酒节。2023年10月2日，执政党批准了瑞典民主党所要求的文本，阻挠随后结束。

2026年的争议

围绕这一倡议的第二场冲突在2026年1月和2月持续了八周。当时，一项取消10万至18万份永久居留许可的提议已被公布。据The Local Sweden称，该提议受到法院、国家机构、知名律师和公民社会代表的批评。

据该书称，温和党代表Per Clareus提议就这些提案进行额外调查，而Gellerbrant称此举违反了协议。他的立场得到瑞典民主党领袖Jimmie Åkesson的支持。Åkesson随后对SVT电视台表示，他准备将该法律推迟到选举之后。3月6日，政府在新闻发布会上承诺解决青少年被驱逐出境的问题，同时宣布将取消永久居留许可的法律推迟到选举之后。

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