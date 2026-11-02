北爱尔兰伦敦德里市的Little Acorns书店在出版商Faber停止在英国市场发行萨莉·鲁尼的小说后，仍继续向英国客户供应这些小说。据《印度教徒报》报道，Faber表示，在鲁尼打算将这笔资金捐给Palestine Action后，该出版社无法将英国销售收入转给这位作家。

英国当局于2025年7月根据反恐法律禁止了Palestine Action。在该国，加入、支持或资助该组织均属违法。与此同时，该团体的活动在鲁尼居住的爱尔兰并未被禁止。

经由爱尔兰供应

Little Acorns的店主珍妮·多尔蒂通过爱尔兰共和国的供应商采购鲁尼的书籍。伦敦德里靠近爱尔兰边境，因此该书店可以通过爱尔兰发行商订购出版物，并将其寄送给包括英国在内的多个国家的客户。

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多尔蒂表示，她收到了寻找替代供应商的英国书商的询问。鲁尼的书此前按字母顺序摆放在普通书架上，如今则陈列在前台柜台上。

对小说的需求

戈尔韦的Kenny's Bookshop表示，在Faber作出决定后，鲁尼小说的销量增长了十倍。该出版社指出，它仍是这位作家的出版商，并将继续在英国以外销售她的作品。

鲁尼的书籍本身并未在英国被禁止：销售商可以出售已在库存中的书籍。但他们无法通过Faber常规的英国发行网络补充库存。伦敦书店Bard Books在出版商作出决定后停止销售鲁尼的作品，该店表示，现有书籍在几天内便售罄。

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